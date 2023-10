Napoli:: più sfortunato che altro sul terzo gol del Real Madrid, con la palla che sbatte prima sulla traversa e poi sulla sua testa. Per sua sfortuna è l'autorete del ko.: regala palla a Bellingham che costa l'1-1 di Vinicius. Non si scompone e continua a giocare ma purtroppo l'errore commesso è pesante.: ancora in gol, dopo il primo contro il Lecce. Uno stacco imperioso che vale l'1-0 contro il Real Madrid. Meno bene, invece, sull'1-2 di Bellingham quando si fa saltare facilmente in area. È l'ultimo a mollare e si butta avanti sul finale andando vicino al pareggio.: prima di Champions da titolare, non gli tremano le gambe e contribuisce in maniera significativa al primo gol del Napoli con quel colpo di testa che si stampa sulla traversa. Lì dietro è veramente tanta roba, i duelli aerei sono tutti suoi.: funziona bene la catena con Kvaratskhelia e nonostante l'avversario si fa vedere con continuità in avanti (43' s.t.).: troppo leggero sul gol del vantaggio del Real, avrebbe dovuto fermare - anche spendendo un fallo tattico - Bellingham (43' s.t.).: bello da vedere ed efficace in mezzo al campo sia in interdizione che nella gestione della palla (43' s.t.).: ci mette tutta la classe che ha, riuscendo a creare giocate, spunti di alto livello. Poi realizza il rigore del momentaneo 2-2 (30' s.t.: oggi in posizione da raccordo tra centrocampo e attacco, ci prova con qualità).: sterzate e accelerazioni che non fanno vivere una serata serena a uno come Camavinga. Poi fa quei recuperi che gasano il Maradona (25' s.t.: non entra in partita, Garcia si aspettava un apporto differente da lui).: conquista il rigore del 2-2, fraseggia bene venendo in contro e sfiora anche il gol nel primo tempo. Per il resto Rudiger non lo molla un attimo lasciandogli pochissimo spazio.: cerca sempre la giocata super e spesso gli riesce, come sull'angolo conquistato per il vantaggio napoletano. Vince nettamente il duello contro Carvajal.: peccato per la sconfitta, il suo Napoli tiene testa al Real Madrid e a tratti fa anche meglio degli spagnoli. Ci sta perdere contro una squadra del genere, i suoi ragazzi escono tra gli applausi del Maradona.Real Madrid:: nell'estate 2022 sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore del Napoli, oggi ne è avversario ed esce male sull'angolo del gol del Napoli, andando a vuoto. Attento e preciso in altre situazioni.: Kvaratskhelia lo manda perennemente in difficoltà, commette poi l'errore che genera il rigore del Napoli.: in area è sempre attento e puntuale, Osimhen non riesce a sfondare quando c'è lui in marcatura.: rispetto a Rudiger ha qualche difficoltà in più su Osimhen ma non sbaglia troppo.: soffre spesso Politano che è in gran forma e fatica a stargli dietro. Anche qualche imprecisione tecnica.: si vede poco questa sera, ma alla fine è lui a tirare fuori quel siluro che si stampa sulla traversa prima di sbattere sulla testa di Meret per il 3-2 madrileno.: lavora da scudo davanti la difesa con una buona efficacia e il Napoli non sfonda facilmente per le vie centrali. In costruzione non aiuta tanto.: gestione dei tempi e dei ritmi con la solita importante qualità (19' s.t.: una classe sopraffina, tutti i palloni nell'ultima mezz'ora passano per i suoi piedi e diventano pericolosi).: semplicemente fenomenale. Palla riconquistata su errore di Di Lorenzo e assist per il gol di Vinicius, poi quel gol da gran campione per l'1-2. Inoltre è ovunque a fare la differenza: solito motorino nelle gambe, quando si accende crea spesso scompiglio nella difesa del Napoli (30' s.t.: tiene qualche pallone in più rispetto a Rodrygo permettendo al Real di cambiare gioco).: nel momento in cui punta l'avversario c'è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa. Trova il gol del pareggio con un destro in buca d'angolo (39' s.t..).: torna al Maradona da avversario e lo fa portando a casa tre punti preziosi che portano il Real Madrid in vetta alla classifica.