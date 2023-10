Martedì sera alle ore 21 ci sarà il fischio d'inizio al Maradona, seconda giornata della massima competizione europea e di fronte l'avversario sarà di quelli stellari, ilUna partita che vale la vetta della classifica (seppur il percorso per la chiusura del girone sia ancora molto lungo. Questo perché Napoli e Real hanno vinto all'esordio, entrambe di misura, rispettivamente contro Braga e Union Berlino.- Garcia dovrà fare a meno di tre giocatori, di cui due sono stati titolari in questo avvio di stagione., con il primo che potrebbe provare a recuperare in occasione di Napoli-Fiorentina che sarà di scena tra sei giorni.IL NAPOLI - Scelte quasi fatte in casa Napoli per quello che sarà l'undici titolare in campo contro il Real. Tra i pali chiaramente. Difesa a 4 con i due centrali "obbligati" (ma che hanno ben figurato nelle ultime due). Sulle fasce il solitosull'out di destra, mentre a sinistra il ballottaggio Olivera/che potrebbe essere vinto dal portoghese, considerando le alternanze e la necessità di avere un maggior palleggio. Questo dubbio lo scioglierà all'ultimo Garcia, che non sembra avere troppe incertezze per il resto. A partire dal centrocampo con il confermato trioFino al tridente offensivo conche si candida per una maglia da titolare, affiancando. Armi importanti a gara in corso potrebbero essere Raspadori, Lindstrom, Cajuste, Simeone, Elmas.- Qualche dubbio se lo porta dietro anche Ancelotti. In porta il solito, i due centrali sarannoTerzino destro, uscito con un problemino dalla rifinitura del Maradona ( VEDI QUI ), ma dovrebbe esserci ugualmente, e sulla fascia opposta ballottaggio Mendy/, il secondo pare favorito. Con questa soluzione spazio aa centrocampo, completato daagirà alle spalle della coppia(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.(4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.