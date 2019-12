Un colpo a centrocampo. Le richieste di Gennaro Gattuso e le esigenze manifestate dalla prima complicatissima metà di stagione del Napoli hanno un denominatore comune in vista della riapertura del mercato a gennaio. La perdita mai digerita di un calciatore come Jorginho si è trasformata in un vero e proprio rebus di complicatissima risoluzione, perchè nessuno degli attuali componenti della rosa azzurra ha le caratteristiche per far scorrere il pallone con la fluidità impressa dal calciatore di Chelsea e Nazionale. L'esperimento di Ancelotti di utilizzare Allan nella posizione di regista non ha portato i frutti sperati e anche il nuovo tecnico ha potuto verificare immediatamente, nell'esordio con ko col Parma, quanto il brasiliano sia strategico nel gioco del Napoli a patto che venga restituito al suo ruolo naturale di mezz'ala.



SERVIREBBE UN AMRABAT - Una grana in più per Gattuso, che avrebbe bisogno da subito anche di un calciatore con caratteristiche simili a quelle dell'ex mastino dell'Udinese, uno come il veronese Amrabat per intenderci, il cui arrivo sarà possibile tuttavia soltanto a giugno per questioni regolamentari (ha già indossato due maglie diverse nel corso dell'attuale stagione). Il milanista Kessie resta un'idea, ma i discorsi tra le due società non sono così avviati, e la priorità del Napoli resta quella di regalarsi principalmente un costruttore di gioco. In tal senso, il nome più caldo resta quello di Lucas Torreira dell'Arsenal, perfetto dal punto di vista tattico e avvantaggiato dal fatto di conoscere alla perfezione i segreti del calcio italiano. Lo scarso minutaggio accumulato in questa prima parte di Premier League ha alimentato i rumors di mercato e il malcontento del giocatore, col suo agente Pablo Bentancur alla ricerca di una soluzione che accontenti tutti.



E TORREIRA? - Nello specifico, l'uruguaiano spinge per un ritorno in Serie A e il Napoli è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, ma all'Arsenal stanno cambiando diverse cose e questo potrebbe influire, in un senso o nell'altro, sulla trattativa. Emery, con cui Torreira non ha mai legato, è stato esonerato e il tecnico ad interim Ljungberg è pronto a cedere il passo a Mikel Arteta, uno che potrebbe coltivare idee diverse dai suoi predecessori rispetto all'ex Samp. Senza dimenticare che il ragazzo è stato pagato quasi 30 milioni di euro nell'estate 2018, un investimento importante che i Gunners non vorrebbero disperdere, mentre il Napoli non appare intenzionato a presentare una proposta d'acquisto a titolo definitivo, al massimo di prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni.