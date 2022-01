Diverse squadre si sono già mosse, tra Atalanta, Fiorentina e anche. Gli azzurri per il momento di ufficiale hanno annunciato l'addio di Manolas e inevitabilmente ora c'è bisogno di riempire il vuoto con un nuovo innesto., centrale di proprietà del Manchester United. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli però prosegue il suo lavoro, l'occhio cade sempre sul ruolo più delicato quello del- La macchina di Spalletti è partita alla grande, senza mostrare defezioni. Anche Mario Rui, tanto criticato la passata stagione, si è reso protagonista di ottime prestazioni. Dal mese di novembre, però, c'è stato il crollo verticale del Napoli con tanti, troppi infortuni che hanno fatto scendere al terzo posto Insigne e i suoi compagni, a meno sette dall'Inter capolista. Se in qualche reparto c'è la possibilità di tappare i buchi dettati dagli infortuni, le positività, le partenze in Coppa d'Africa, dove non si può fare granché è nel ruolo di terzino sinistro. Ghoulam non rappresenta più una garanzia, tutt'altro.(contro il Milan infatti ha dovuto dare forfait causa infortunio)Infatti a Torino contro la Juve non ci sarà proprio per essere stato ammonito dopo la diffida e dovrebbe essere adattato nuovamente Di Lorenzo in quel ruolo lì. Nell'attesa del tampone negativo di Malcuit, in caso contrario potrebbe arrivare nuovamente l'ora di Ghoulam.- Emerge, dunque, una grossa lacuna che il Napoli si porta dietro da anni. Gli occhi del ds Giuntoli sono sempre vigili sul mercato. Chiaro che la priorità è chiudere per portare a casa il difensore centrale, ma un occhio sul laterale mancino è sempre aperto.Attualmente il calciatore è in forza al Lille ma il suo contratto scadrà a fine stagione. Tra sei mesi diventerà dunque un parametro zero e. Gli azzurri potrebbero avere maggior appeal e soprattutto- Per portare Mandava via dalla Francia ora servirebbe un'offerta che soddisfi il Lille.(occorre prima ritrovare gli incassi Champions)Così anche l'ipotesi Digne assume contorni complicati. Il terzino ex Roma e Barça oggi è all'Everton ma con l'arrivo di Mykolenko la sua storia con i Toffees pare ai titoli di coda. Il Napoli è sulle sue tracce ma il calciatore francese si avvicina di più all'Inter. Tra i tanti nomi sul taccuino napoletano non mancaPer arrivare al calciatore dell'Empoli di origini campane non ci sarebbero problemi di lista, in quanto under (è un 2000).Quello del terzino sinistro, al momento, resta un pensiero che potrebbe andare avanti per tutta la durata del mese di gennaio, in attesa di capire se il Napoli farà lo scatto decisivo.