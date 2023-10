Seduta di allenamento mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domenica allo Stadio Maradona per l'ottava giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 dove ha svolto una prima fase di lavoro tattico. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi, centrocampisti-attaccanti e difensori, che sono stati impegnati in un lavoro tecnico tattico specifico. Chiusura con partita a campo ridotto.



Rrahmani ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo e successivamente lavoro personalizzato. Gollini e Juan Jesus hanno svolto lavoro personalizzato in campo.