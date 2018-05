Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Pepe Reina sarà sentito dai pm: il prossimo del Milan, che ha voluto festeggiare l’addio al Napoli nella discoteca dei fratelli Esposito, dovrà chiarire come mai la sua scelta è caduta proprio sul Club Partenopeo di Coroglio, di proprietà dei fratelli Esposito: "Erano già stati arrestati nel giugno dello scorso anno, anche se poi il Riesame li aveva messi fuori; restavano comunque indagati. Reina, ritengono i pm, non poteva non sapere che le persone da lui frequentate avevano problemi con la giustizia (peraltro Gabriele Esposito era già stato condannato in primo grado per associazione camorristica). Una convocazione in Procura in qualità di persona informata sui fatti, quindi, è d’obbligo. Il calciatore avrà la possibilità di chiarire la natura dei suoi rapporti con gli Esposito"