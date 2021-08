Il Napoli cerca due rinforzi sul mercato. Come terzino sinistro il ds Giuntoli si arrende per Emerson Palmieri del Chelsea e punta tutto su Reinildo Mandava del Lille.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a centrocampo è ballottaggio tra Bakayoko del Chelsea e Berge dello Sheffield United.



In uscita il portiere Contini andrà in prestito al Crotone, mentre Ounas ha rifiutato di trasferirsi al Montreal Impact per 13 milioni di euro.