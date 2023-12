Qualificazione centrata agli ottavi di finale di Champions League per il Napoli. Oggi gli azzurri si sono ritrovati in campo al Konami Training Center di Castel Volturno per l'allenamento mattutino e iniziare a prepararsi in vista della sfida di sabato contro il Cagliari. Ecco il report della sessione odierna:



La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio col Braga, hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita sul campo 1 con l'integrazione di alcuni elementi della Primavera. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e personalizzato in palestra. Ostigard non si è allenato per un leggero stato influenzale.