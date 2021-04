Il Napoli si prepara per affrontare la 34ª giornata di Serie A, domenica al Maradona di Fuorigrotta arriverà il Cagliari. Questo il report dell'allenamento di oggi, con le ultime sulle condizioni di Ospina e Lobotka:



La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente seduta di possesso palla a tema ed esercitazione tattica.

Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra.