Ultimo giorno di lavoro per Napoli di Walter Mazzarri al Konami Training Center di Castel Volturno. Domani gli azzurri saranno in campo a Bergamo Bergamo per affrontare l’Atalanta. Ci sono novità novità per quanto riguarda gli infortuni, ben tre calciatori recuperati. Questo il report dell’allenamento di oggi:



Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l'Atalanta in programma domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento ed esercizi di rapidità. Meret, Zielinski e Osimhen hanno lavorato in gruppo. Terapie e personalizzato in palestra per Lindstrom e Mario Rui.