Ieri il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dopo due giorni di pausa. Oggi sessione mattutina per la squadra per preparare la sfida di sabato contro il Crotone. Questo il report:



La squadra ha svolto una prima fase di torello ed esercitazioni di passing drill.

Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Rrahmani e Petagna hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Demme ha fatto differenziato e piscina. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo e terapie.