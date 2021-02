Domani il Napoli affronterà il Genoa per la ventesima giornata di Serie A. Gli azzurri ritrovano Fabián Ruiz, guarito dal Covid-19, anche se non rientrerà per la sfida di Marassi. Si ferma, invece, Faouzi Ghoulam che è risultato positivo al Covid-19. La squadra si è allenata questa mattina a Castel Volturno e nel pomeriggio partirà verso Genova. Ecco il report dell'allenamento, con le ultime sulle condizioni di Insigne dopo il problema accusato mercoledì contro l'Atalanta:



La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello ed esercitazione tattica a reparti. Successivamente lavoro tattico col gruppo intero. Insigne ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo. Fabián ha svolto parte delle visite di routine post covid-19 presso la Clinica Pineta Grande, le stesse proseguiranno nella giornata di domani.