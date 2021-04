Dopo la vittoria di Torino, ai giocatori del Napoli è stato concesso un giorno di riposo. Oggi il ritorno in campo per preparare la sfida di domenica contro il Cagliari. Questo il report dell'allenamento:



La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione di passing drill. Di seguito partita a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Ospina.