Domani il Napoli affronterà la Lazio in vista del posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Ecco il report dell'allenamento di oggi:



La squadra, dopo una prima parte di attivazione, ha svolto torello ed esercitazioni su palle inattive. Di seguito lavoro tattico e partita a campo ridotto. Anguissa ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Ounas ha svolto lavoro personalizzato in campo.