Prosegue il ritiro del Napoli ad Antalya, in Turchia. Questa mattina la squadra si è allenata al Winter Football Series by Regnum. Ecco il report con le ultime sulle condizioni degli infortunati:



La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi di passaggio.

Successivamente esercitazione tecnica con finalizzazzione al tiro, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu.