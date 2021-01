Prestazione super quella del Napoli ieri contro la Fiorentina al Maradona di Fuorigrotta. Gli uomini di Gattuso vincono per 6-0 e trovano la fiducia giusta in vista della Supercoppa italiana contro la Juventus che si disputerà tra due giorni al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno, ecco il report dell'allenamento con l'aggiornamento su Petagna, uscito malconcio dalla gara di ieri in seguito ad un trauma contusivo al polpaccio sinistro:



"La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Fiorentina hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, hanno iniziato la sessione con torello e lavoro tecnico. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura esercitazioni di tiri in porta. Petagna ha svolto terapie e lavoro di scarico in palestra".