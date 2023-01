Il Napoli domani sarà già in campo, di fronte la Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Anche se la testa dei tifosi partenopei è ancora a quanto accaduto venerdì, con quel netto 5-1 rifilato alla Juventus. La squadra, intanto, oggi si è allenata a Castel Volturno, ecco il report della seduta con tutta la rosa a disposizione di Spalletti pronta per scendere in campo:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico a tutto campo. Chiusura con partitina a campo ridotto.