Vittoria preziosissima quella di ieri per il Napoli a Bergamo contro l'Atalanta. Gli azzurri hanno staccato la squadra di Gasperini e hanno mantenuto la distanza di 6 punti con il Milan (che ora è secondo). Martedì si torna già in campo, al Maradona arriverà l'Empoli. Mattinata di allenamento per la squadra di Spalletti, ecco il report di oggi:



La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio contro l'Atalanta hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Terapie per Kvaratskhelia. Palestra e terapie per Rrahmani.