Nuova mattinata di lavoro per il Napoli a Castel Volturno presso l'SSC Napoli Konami Training Center. La squadra di Spalletti prepara la sfida di sabato contro il Torino. Ecco le ultime sulle condizioni degli infortunati e il report dell'allenamento di oggi:



Dopo una prima fase di attivazione e torello la squadra ha svolto lavoro tattico, esercizi di possesso palla e situazioni su palle inattive. Politano ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte del lavoro in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Sono rientrati dall’impegno con le Nazionali Mario Rui, Kim, Ostigard, Olivera e Rrahmani.