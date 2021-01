Il Napoli esce con tre punti preziosi dal Friuli. È arrivata la vittoria contro l'Udinese per 1-2 grazie al gol allo scadere di Bakayoko. Ora è tempo di pensare all Coppa Italia, già tra due giorni al Maradona di Napoli arriverà l'Empoli per gli ottavi di finale. Ecco il report dell'allenamento di oggi:



La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio al Friuli hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una serie di torelli. Di seguito esercizi di passing drill, seduta tecnica e partitina a campo ridotto. Mertens ha svolto parte dell'allenamento personalizzato e parte in gruppo.