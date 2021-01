Dopo la brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia il Napoli dovrà riscattarsi in trasferta ad Udine in vista della diciassettesima giornata di Serie A. Domenica alle 15 scenderà in campo alla Dacia Arena per affrontare l'Udinese e intanto la squadra continua a lavorare sul campo. Ecco il report della seduta mattutina di oggi:



La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha lavorato sui campi 1 e 2 dove ha svolto torello. Di seguito partitina a campo ridotto ed esercitazioni di tiri in porta. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Koulibaly ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Demme. Mertens ha fatto terapie e lavoro personalizzato.