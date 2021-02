Per il Napoli quella di domani sarà una sfida importantissima. Al Maradona di Fuorigrotta arriverà l'Atalanta per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Gli azzurri oggi sono scesi in campo per la seduta d'allenamento. Ecco il report della società:



"La squadra ha svolto allenamento sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e partitina mani e piedi. Successivamente esercitazione tattica con la rosa divisa in reparti. Chiusura con seduta tattica di gruppo".