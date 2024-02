Napoli, report allenamento: novità sul rientro di Osimhen

All’indomani del pareggio maturato in campionato contro il Genoa e tutte le critiche che ne sono scaturite nei confronti del rendimento della squadra e di Walter Mazzarri, il Napoli questa mattina è tornato al Konami Training Center di Castel Volturno per la sessione d’allenamento in vista degli ottavi di finale di Champions League. Mercoledì, infatti, arriverà il Barcellona al Maradona per affrontare gli azzurri. Fischio d’inizio ore 21:00. Ci sono novità riguardo le condizioni di Victor Osimhen, ecco il report dell’allenamento direttamente dal sito ufficiale del club partenopeo:



La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio hanno fatto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Osimhen si è allenato in gruppo.