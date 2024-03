Napoli, report allenamento: Osimhen non è in gruppo, novità su Ngonge. E Rrahmani...

Mattinata di lavoro al Konami Training Center di Castel Volturno per il Napoli di Francesco Calzona. Archiviata la vittoria contro la Juventus e riposato nella giornata di ieri, gli azzurri ora pensano al prossimo impegno. Al Maradona venerdì arriverà il Torino e c'è da portare a casa altri tre punti dopo le ultime due vittorie contro i bianconeri e il Sassuolo nel recupero infrasettimanale. C'è da fare i conti con le condizioni di qualche infortunato. Ecco le ultime dal lavoro che ha svolto il Napoli quest'oggi:



La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi sulla potenza aerobica. Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra.