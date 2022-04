Il Napoli questa mattina si è allenato a Castel Volturno in vista del match di domenica contro la Fiorentina. Arrivano notizie rassicuranti su Osimhen, che si era fermato mercoledì per un problema muscolare, ma a quanto pare sarà a disposizione per il match del Maradona. Ecco il report della sessione di oggi:



Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Malcuit personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo.