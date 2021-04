Dopo un giorno di riposo il Napoli oggi è tornato ad allenarsi. Sessione mattutina per la squadra di Gattuso che è al lavoro per preparare la sfida di lunedì contro il Torino. Ecco il report dell'allenamento:



La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro aerobico e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione di passing drill e partita a campo ridotto. Terapie e lavoro in palestra per Ospina.