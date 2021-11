Quella di ieri è stata una serata meravigliosa per il Napoli. Tutto perfetto, a partire dal risultato, passando per il ricordo bellissimo di Maradona, fino ad arrivare al ritrovato Mertens che ha messo a segno una doppietta da urlo. Questa mattina gli azzurri si sono allenati a Castel Volturno in vista del match di mercoledì contro il Sassuolo. Ecco il report con le ultime sulle condizioni dei calciatori:



La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico. Per gli altri uomini della rosa riscaldamento a secco, lavoro di rapidità e partitina a campo ridotto. Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Politano, che ha effettuato l'iter di visite di protocollo post Covid-19 alla Clinica Pineta Grande, ha svolto seduta completa col gruppo. Allenamento in gruppo anche per Ounas.