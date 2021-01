Domani il Napoli scenderà in campo alla Dacia Arena per affrontare l'Udinese in trasferta in vista della diciassettesima giornata di Serie A. Questa mattina l'allenamento prima della partenza. Ecco il report dell'allenamento di oggi:



La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente esercitazione tattica a reparti e poi con il gruppo intero. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Koulibaly e Demme hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Mertens terapie e lavoro personalizzato.