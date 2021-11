Il Napoli si prepara in vista della ripresa del campionato, domenica ci sarà la delicata trasferta di San Siro contro l'Inter. Ecco il report dell'allenamento di oggi al SSC Konami Training Center di Castel Volturno:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e seduta tattica.

Successivamente lavoro di forza e partita a campo ridotto. Meret, Di Lorenzo, Insigne e Zielinski, al rientro dagli impegni con le Nazionali, hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato in campo per Malcuit.