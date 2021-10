Ultimo allenamento oggi per il Napoli in vista della gara di domani contro il Torino. Ecco il report della sessione mattutina:



Il gruppo dopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto situazionali di gioco, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Malcuit terapie. Ounas e Manolas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ospina e Lozano sono rientrati dopo l’impegno con la Nazionale.