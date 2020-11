Il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno nonostante manchino diversi giocatori impegnati con le varie Nazionali. In programma c'è la sfida di domenica contro il Milan al San Paolo. Ecco il report dell'allenamento di oggi a Castel Volturno:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 2, il gruppo è stato impegnato in torello e lavoro finalizzato alla velocità. ​Di seguito esercitazione tattica e chiusura con partitina a campo ridotto.



Llorente e Bakayoko non si sono allenati per un leggero malessere. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Koulibaly. Il difensore ha lavorato per l'intera seduta col gruppo, il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato.