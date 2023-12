Dopo il ko di Madrid, il Napoli si prepara per tornare in campo e domani affronterà l'Inter al Maradona. Ieri la ripresa degli allenamenti, oggi la rifinitura alla vigilia del match contro i nerazzurri. Ecco le ultime dal Konami Training Center di Castel Volturno con un nuovo stop tra i terzini:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Zanoli non si è allenato per una lombalgia.