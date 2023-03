Alle spalle gli impegni con le Nazionali, il Napoli è tornato in campo ad allenarsi a Castel Volturno per preparare il prossimo impegno. Domenica, infatti, al Maradona arriverà il Milan per la 28ª giornata di Serie A. Ecco il report dell'allenamento di questa mattina svolto dalla squadra di Luciano Spalletti:



Il gruppo ha svolto una prima fase di attivazione seguita da partitella a tema a campo ridotto. Successivamente la squadra è stata impegnata in esercitazione tecnico tattica. Raspadori ha fatto l'intera seduta col gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard sono rientrati dagli impegni con le Nazionali.