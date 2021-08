Dopo l'allenamento di ieri sera allo Stadio Maradona il Napoli è tornato ad allenarsi nel pomeriggio presso l'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la gara di domenica contro il Venezia, valida per l'esordio in campionato.



Questo il report della seduta: dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra ha svolto partita a campo ridotto. Ghoulam e Mertens hanno svolto allenamento personalizzato in campo.