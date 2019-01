Il Napoli rappresentato dal presidente De Laurentiis si è recato a Roma per discutere il ricorso per la squalifica di Kalidou Koulibaly, squalificato per due giornate dopo il match contro l'Inter: niente da fare, in attesa dell'ufficialità la Corte federale d'appello della Figc ha respinto il ricorso presentato. Il senegalese dunque salterà anche la sfida di domenica contro la Lazio, dopo quella contro il Bologna.



LA RICHIESTA - Il legale Grassani aveva parlato all'uscita in attesa del verdetto:"Aspettiamo il verdetto, siamo fiduciosi". Il Napoli aveva chiesto ufficialmente l’annullamento della seconda giornata di squalifica di Kalidou Koulibaly: presente anche il difensore partenopeo e il presidente Aurelio De Laurentiis, che hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. L'udienza è durata circa 55 minuti nei quali Koulibaly ha espresso il suo punto di vista.