Siamo agli sgoccioli di questo calciomercato molto particolare. Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista con qualità fisiche in questi ultimi giorni, anche se i profili seguiti non sono affatto semplici da strappare ai club di appartenenza.



Tra questi c'è Soumaré. Il centrocampista classe '99 attualmente in forza al Lille piace al club di De Laurentiis che ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il presidente Lopez, però, accetta solo offerte a titolo definitivo. Il Napoli è alla ricerca di offerte low-cost per regalare a Gattuso il sesto centrocampista. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Correre del Mezzogiorno.