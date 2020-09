è una grande notizia per gli appassionati del calcio. Tuttavia non potranno accedere, almeno all'inizio, tutti i tifosi. Solo mille spettatori per il momento e riguarda l'eventuale vendita ne ha parlatoresponsabile dell’Area Sport diQueste le sue parole ai microfoni di Radio Marte:- "Bisognerà capire se i biglietti verranno venduti o saranno destinati a sponsor e altro, non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali dal Napoli. Ieri altre società hanno dato agli sponsor la possibilità di entrare con i biglietti a disposizione, anche in forma ridotta. In un’amichevole a Cagliari sono stati messi in vendita 200 biglietti su 1000. Bisogna capire come si vorrà organizzare la società. Mettendo il caso che saranno venduti biglietti, si potranno acquistare esclusivamente sul web e sarà venduto un biglietto alla volta per ogni acquirente. Ci saranno sicuramente regole da rispettare in maniera ferrea per garantire il rientro poco a poco del pubblico. Già l’apertura a 1000 biglietti è stata importante, poi vedremo in seguito. La speranza è che la situazione possa portare alla riapertura di almeno un 20% della capienza di uno stadio".- "Quello che stiamo consigliando è di favorire gli abbonati e i possessori di Fidelity Card. Si conoscono, si sa come raggiungerli in caso di contagio. Questo però è il nostro consiglio, poi ogni società fa quello che crede. Penso che questo accadrà anche in seguito. Chiaramente l’abbonato deve avere l’opportunità di acquistare in priorità i biglietti".- "Ci si collegherà via web e a quel punto c’è un campo nel quale introdurre il codice del voucher e scalare il proprio credito dal voucher stesso. Ovviamente non vogliamo creare assembramenti. Io chiedo solo di avere responsabilità alla gente, sugli spalti bisogna stare distanziati secondo le regole date. Altrimenti richiudono di nuovo tutto”.