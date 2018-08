Il Napoli sonda il terreno un terzino capace di alternarsi con Elseid Hysaj. Come riporta Il Mattino, la rosa dei nomi sembra essersi ristretta a tre pretendenti:

Kevin Malcuit, terzino del Lilla, classe ‘91, che ieri ha compiuto 27 anni e ha già una buona esperienza. Laterale destro francese di origini marocchine, proposto al club azzurro, la sua valutazione è di 10 milioni, il direttore sportivo Giuntoli lo sta seguendo già da tempo. Sarebbe perfetto come vice Hysaj e all’occorrenza potrebbe anche essere spostato sulla sinistra, in atteso della piena disponibilità di Ghoulam.

Matteo Darmian, per blasone è sicuramente il nome che piace di più ma anche quello con la maggiore concorrenza. Il club azzurro ha provato a ragionare nei scorsi con il Manchester United sulla formula del prestito. Si discute sulla modalità del trasferimento: il terzino della nazionale punta a un accordo di cinque anni. Si tratta di un obiettivo non semplice da prendere perché su Darmian sono pronti a muoversi altri top club europei e c’è da attendere l’ok di Mourinho a una sua cessione.

L’altro profilo seguito è Fernandes del Cska Mosca: il ds Giuntoli ha incontrato nei giorni scorsi il suo agente Machado. Il terzino brasiliano, naturalizzato russo, ha già una buona esperienza internazionale: il Cska Mosca ha fissato il prezzo (25 milioni).