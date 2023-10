De Laurentiis non molla il Napoli neanche per un attimo, vuole far sentire la propria vicinanza a tutti, dall'allenatore ai calciatori e per questo è oramai una presenza costante a Castel Volturno. Il presidente azzurro ha seguito la squadra a Berlino e ha fatto rientro in Italia con loro in aereo. Durante il volo c'è stato il confronto con Rudi Garcia e con i dirigenti (l'ad Chiavelli, il ds Meluso e il club manager Sinicropi). La situazione è migliorata rispetto al ko contro la Fiorentina ma il crocevia sarà domenica contro il Milan, match che non si potrà fallire. Lo riporta oggi Repubblica.