Dopo la sconfitta in casa contro l'Empoli il Napoli si è chiuso a riccio. Silenzio stampa, per non commentare il, il presidente De Laurentiis lo sta osservando da vicino da settimane seguendolo come un'ombra tra allenamenti e gestione della squadra. Oggi ha visto la gara dalla tribuna insieme a Paolo e Fabio Cannavaro, che qualche tifoso vorrebbe in panchina al posto di Garcia.- L'allenatore francese non è mai riuscito a far scattare la scintilla con i tifosi azzurri, dall'inizio della stagione ci sono stati alti e bassi ma quel felling che c'era con Spalletti non si è mai più ricreato.I due sono entrati al decimo minuto della ripresa, rispettivamente al posto di Elmas e Simeone; la sensazione però, come ha riportato anche Dazn da bordo campo, è chezero sguardi verso l'allenatore, occhi puntati sul campo con la voglia di dare una svolta alla partita: da quando è entrato, Kvara è stato il giocatore che ha toccato più palloni.- Una delle incognite più grandi in casa Napoli è quella legata a. Tra infortuni, viaggi in Nigeria e futuro in bilico l'attaccante non gioca da sette partite. Il problema al bicipite femorale lo sta tenendo ancora fuori, oggi era in tribuna qualche seggiolino indietro rispetto al presidente De Laurentiis e i fratelli Cannavaro.. Un possibile ulteriore segnale della lontananza dei giocatori dallo spirito-squadra, quella caratteristica che un anno fa era diventata il fulcro del Napoli di Spalletti.