È stata l'estate anche di Victor Osimhen. Per il centravanti nigeriano tante voci e tante squadre che hanno posato gli occhi su di lui. Cose che hanno portato De Laurentiis a chiedere una cifra inavvicinabile, cioè 200 milioni di euro. Osi resta a Napoli anche se il suo "percorso mentale" è evoluto in una certa maniera. Infatti, come racconta Il Mattino, l'attaccante del Napoli sognava la Premier League ed è rimasto scosso dall'offerta di 35 milioni dall'Arabia Saudita. Si è guardato attorno ma ora resta in azzurro ed è pronto a firmare il rinnovo.