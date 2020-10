Entrato dalla panchina, ieri Andrea Petagna è stato decisivo per la vittoria del Napoli in casa del Benevento. E oggi, Il Mattino, svela un retroscena sul passato dell'attaccante ex Spal, Atalanta, Ascoli, Sampdoria e Milan, cresciuto in rossonero e lanciato da Massimiliano Allegri, che anni fa gli mandò un messaggio ancora presente sul telefono di Petagna: "​Puoi sbagliare tutto, ma non l'atteggiamento".