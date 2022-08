Il Napoli è vicinissimo a chiudere anche il colpo Giacomo Raspadori in prestito con obbligo di riscatto. C'è però un dettagli che a lungo è stato l'ago della bilancia di questa infinita trattativa e rigurada i bonus per arrivare ai 35 milioni di valutazione complessiva. Il Napoli ha insistito affinché i 3 milioni finali siano ripartiti per 1 milione all'anno per i prossimi 3 anni se il club Azzurro si qualificherà alle prossime edizioni della Champions League. Il Sassuolo chiedeva che i bonus scattassero almeno per la qualificazione in Europa League, ma alla fine il ragazzo ha spinto per l'addio e convinto Carnevali ad accettare. Oggi l'ultimo contatto per chiudere.