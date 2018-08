"Il Napoli ha rifiutato di trattare Ghoulam con il Marsiglia". E' questo il titolo che l'edizione odierna del quotidiano algerino Le Buteur dedica al terzino sinistro azzurro. Il Marsiglia era disposto a trattare con Aurelio De Laurentiis la cessione di Faouzi Ghoulam per una cifra vicina ai 25-30 milioni, la stessa che poi è stata spesa per portare in Francia il romanista Kevin Strootman. A bloccare ogni tipo di trattativa è stato Carlo Ancelotti che ha espressamente chiesto alla società di rigettare ogni tipo di proposta dei marsigliesi poichè non vede l'ora di avere a disposizione Ghoulam.