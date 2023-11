TuttoNapoli.net scrive così: Con 18 punti, come il Napoli, il Bologna di Thiago Motta è tra le rivelazioni della stagione. L'allenatore ex Spezia sta lavorando molto bene, la sua è una squadra riconoscibile, che ha una chiara identità tattica, rispecchia il Thiago giocatore e campione con l'Inter del Triplete. De Laurentiis ci aveva pensato prima di Garcia ma Thiago Motta non se l'è sentita di accettare. Ha scelto di restare a Bologna per continuare a crescere. Ma il presidente del Napoli l'allenatore giusto lo aveva indovinato...“