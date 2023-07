Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti, dalle colonne de Il Gazzettino, ha ammesso i contatti con Aurelio De Laurentiis per diventare nuovo ds del Napoli prima di Meluso: "È vero c'è stato un incontro, ma il Cittadella è il Cittadella e quando ti entra dentro è difficile separarsi, è un sentimento troppo forte. - continua Marchetti - La Serie A? È il sogno della mia vita, della mia carriera, vedere il Cittadella promosso: so che è difficile, ma non impossibile".