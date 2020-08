Alessio Riccardi dice no al Napoli. Il classe 2001 della Roma, gettato nella mischia per l'affare Milik, non vuole lasciare il club giallorosso: lo scrive la Gazzetta dello Sport, con il centrocampista offensivo che complica leggermente i piani dell'affare che dovrebbe portare il polacco nel club capitolino e Cengiz Under in quello partenopeo.