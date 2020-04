Come riporta Tuttosport: "Non è un mistero che Ciro Immobile rappresenti il pallino di Giuntoli e per il quale ci sarebbe anche l’endorsement del coach Gattuso. Però, trattare con Lotito non è semplice e, per questo ragazzo di 30 anni, capocannoniere della serie A e con un contratto ancora lungo (scadrà il 2023), non chiederebbe meno di 80 milioni di euro. Soldi importanti che potrebbero essere anche nella disponibilità del Napoli, tra riserve di bilancio e cessioni di pregio, anche se la logica di mercato del club azzurro è sempre quella di non fermarsi mai alla prima proposta".