Lo scorso anno Kvaratskhelia è stato il miglior calciatore della Serie A, ma all'esordio a Frosinone non si è visto in campo a causa di un affaticamento. Non ci sono solo le questioni di campo perché si lavora al rinnovo, principalmente per ritoccare un ingaggio che arriva a stento a 1,5 milioni a stagione. L'agente del georgiano, Mamuka Jugeli, è in arrivo a Napoli. Il Mattino oggi racconta di una richiesta da parte del georgiano di 6 milioni di euro netti a stagione. Tra le questioni da discutere l'inserimento di una clausola rescissoria che l'entourage del calciatore vuole non sia superiore ai 90 milioni di euro.