. Dopo la squalifica di due giornate arrivata post espulsione rimediata durante la gara d'esordio del Napoli contro il Venezia e che gli ha fattto saltare la trasferta col Genoa, ilha fatto marcia indietro e ha accolto la richiesta di ricorso presentata dai legali del Napoli.La notizia è ufficiale con il comunicato che è stato rilasciato dalla Figc attraverso il suo sito. La squalifica di due giornate è stata quindi ridotta a una con l'aggiunta di 15 mila euro di multa a carico del giocatore. Quindi al rientro dlala sosta, quando tornerà dagli impegni con la nazionale nigeriana, la punta ci sarà e sarà probabilmente il titolare al centro dell'attacco di Luciano Spalletti.composta dai Sigg.ri: Carmine Volpe - Presidente, Lorenzo Attolico - Componente (relatore), Maurizio Greco - Componente, Franco Granato - Rappresentante A.I.A.nell’udienza fissata il 7 settembre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. in data 26.08.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 5.000,00, inflitte al calciatorein relazione alla gara Napoli/Venezia del 22.08.2021,ha pronunciato il seguente dispositivo:e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata,(quindicimila/00). Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.